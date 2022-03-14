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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات الزقازيق: السجن المؤبد والمشدد لعصابة تصنيع وترويج المخدرات بالعاشر من رمضان

محكمة - صورة تعبيرية
محكمة - صورة تعبيرية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم بيومي، اليوم الاثنين، بمعاقبة تشكيل عصابي يضم 12 عاطلًا بالسجن المؤبد والمشدد 5 أعوام و15 عامًا، لقيامهم بتصنيع وترويج المواد المخدرة بمدينة العاشر من رمضان.

ترجع وقائع القضية إلى شهر يناير من العام الماضي حين تلقى مدير أمن الشرقية معلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بتشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها على نطاق واسع.

وأكدت التحريات أن التشكيل يقوم بتصنيع 5 أنواع من الأقراص المخدرة ويمتلكون أسلحة نارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

و تم رصد تحركاتهم وضبطهم بقسم ثان العاشر، وإحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق، وقدمتهم لمحكمة الجنايات، التي بدورها قررت معاقبه 2 منهم بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه و4 منهم بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه، ومعاقبة 5 منهم بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة عام وتغريمه 5 آلاف جنيه، مع إلزامهم جميعًا بالمصاريف.

محكمة جنايات الزقازيق الزقازيق العاشر من رمضان المخدرات

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