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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الوزراء : رصد أموال احتياطية لتغطية تكاليف زيادة أسعار الواردات.. فيديو

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء،إنه سيتم الإعلان قريبا عن تفاصيل الحافز الإضافي لموردي القمح الذي وجه الرئيس به، مؤكدا ان الحافز سيكون في سعر الأردب وفي السماد .

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " اون اى "، أن أصحاب الحيازات الصغيرة سيحصلون على أسمدة مدعمة للموسم الصيفي مقابل توريد القمح وأصحاب الحيازات الكبيرة سيحصلون على أسمدة مدعمة لأول مرة حال توريد محصولهم من القمح .

وأوضح أن الحكومة تدرس وضع سعر استرشادي للخبز الحر وندرس مقترحا من وزير التموين لاعادة التوازن لسوق الخبز الحر، مؤكدا أن وقف تصدير بعض السلع لفترة مؤقتة ساعد في ضبط الأسواق .

وتابع سعد: رئيس الوزراء وجه وزير المالية برصد أموال احتياطية لتغطية تكاليف زيادة أسعار الواردات .

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