محافظ الفيوم يطمئن المواطنين على أسعار السلع: كله تحت السيطرة

كشف الدكتور أحمد الأنصاري، أن السلع التموينية والمدعمة متوفرة داخل المحافظة، مطالبا المواطنين بعدم تخزين السلع لعدم زيادة الأسعار من قبل بعض التجار، مشددة على أن المحافظة قامت بالسيطرة على عمليات جشع التجار أو أي محاولات لزيادة السلع.



وأضاف الانصاري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الإثنين، أنه يقوم بشن حملات تموينية يومياً للتصدى لمحاولات زيادة الأسعار.

وشدد الانصاري على أن المحافظة لن تسمح لأي عمليات احتكار للسلع، وسنقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تاجر يقوم برفع الأسعار أو احتكارها.

وأوضح محافظ الفيوم أن معارض أهلا رمضان هذا العام سيكون في 9 مراكز، فضلا عن تواجدها في القرى الكبرى، مؤكدا تقديم معارض أهلا رمضان لتخفيضات على كافة السلع.