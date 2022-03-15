اليوم.. محاكمة 8 متهمين بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابي

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي،اليوم جلسة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع داعش".

واتهمت النيابةالعامة المتهمين أنهم خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 داخل وخارج مصر قاما المتهمان الأول والثاني بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين اسمهماهما الحركيين "محمد الرحال ويحيى الجسري" أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعةبالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثاني القيادي بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين الرابعوالخامس لاستلام الأموال تمهيدًا لتنفيذ مخطط الجماعة الإرهابية