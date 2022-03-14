ماهر فرغلي: التنظيمات الإرهابية في القوقاز وشرق آسيا تريد الثأر من روسيا

أكد ماهر فرغلى، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن زعيم الشيشانيين المهاجرين تحدث عن اتفاقية مع الرئيس الاوكراني للقتال إلى جانب كييف ضد روسيا، موضحا أن التنظيمات الموجودة في منطقة القوقاز وشرق آسيا لديها استعداد للقتال ضد روسيا لرد ثأرهم في الشيشان وسوريا ضد الروس.

وأضاف ماهر فرغلى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن جبهة تحرير الشام وجماعات أخرى تحدثت عن الانتقام من روسيا، قائلا: "التنظيمات الارهابية الشرسة فى القوقاز وسوريا لديها ثأر مزدوج مع روسيا والمنظمات الارهابية فى سوريا تحدثت عن استعدادهم للقتال مع اوكرانيا".

وتابع: "الحديث الان عن تجهيز جيش من الارهابيين المرتزقة قوامه 16 ألف مقاتل يسمى الفيلق الذهبي، وروسيا تحدثت رسميا عن رصدها تجهيز مقاتلين دواعش للقتال في اوكرانيا"، مؤكدا أن دخول مقاتلي الإرهابيين عبر أوكرانيا سيمثل أزمة كبيرة لدول الغرب مستقبلا.