لضبط الأسعار..اتحاد الغرف التجارية: 8 آلاف منفذ تقدم خدماتها بجميع أنحاء الجمهورية..فيديو

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إنه للسنة السادسة على التوالي يشارك الاتحاد في مبادرة " أهلاً رمضان " وهناك خلية نحل بين 27 غرفة تجارية من السلوم إلى حلايب ومن العريش لمطروح، حيث جرى مضاعفة عدد المنافذ هذا العام على مستوى الجمهورية .

وكشف عز في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:أنه تم التوافق مع كافة المنتجين سواء القطاع الخاص أو القوات المسلحة أو وزارة الداخلية على كم كبير من المنافذ لتصل لنحو 8 آلاف منفذ ما بين أهلاً رمضان وكلنا واحد وجهاز الخدمة الوطنية لتغطي كافة المنافذ كافة أنحاء الجمهورية لتوفير المعروض ".

وحول الأسعار قال: أمس وأول أمس نشهد اجتماعات مكوكية بين وزارات التموين والزراعة والتجارة والصناعة مع كل قطاع من قطاعات المنتجين ".

وكشف أن تلك الاجتماعات أثمرت عن الاتفاق مع منتجي الدواجن لطرح البيض والدواجن بأسعار مخفضة اعتباراً من الغد وكذا قطاع اللحوم ما بين اللحوم الهندية ويبلغ سعرها 55 جنيها و85 جنيها للبرازيلي للكيلو وكذا 95 جنيهاً للكيلو للسودانية المذبوحة طازجة داخل الأراضي المصرية.

وحول الأرز قال : تم الاتفاق مع عدد من مضارب الأرز تبلغ 60 مضربا من أكبر مضارب الارز لاستلام أزر مخفض وكذا توفير أك الزيت بأسعار ما قبل الأزمة في فبراير الماضي".