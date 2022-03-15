لحظة تعرض محطة حافلات في أوكرانيا لقصف جوي.. فيديو

عرضت فضائية “ العربية ” لحظة تعرض محطة انتظار الحافلات لقصف جوي، بينما كان هناك أشخاص ينتظرون حافلتهم في منطقة فيليكا ديميركا الأوكرانية.

ومن جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن اندلاع حرب عالمية ثالثة لن يكون في مصلحة أحد، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثالث.

وأوضحت في تصريحات صحفية "من المؤكد أن نشوب حرب عالمية الثالثة ليس في مصلحة أمننا القومي"، مضيفة أن نشر قوات أمريكية على الأرض في أوكرانيا للقتال ضد روسيا ليس من مصلحة واشنطن.

وأضافت ساكي أن "العالم سيرد إذا استخدمت روسيا السلاح الكيماوي وسيكون لذلك عواقب وخيمة".