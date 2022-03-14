الخطيب يهنئ رجال السلة بكأس مصر: طموحات جماهير الأهلي لا تتوقف عند بطولة

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر على حساب نادي الاتحاد السكندري.

وأشاد محمود الخطيب بالروح العالية والأداء المتميز والانضباط الفني والسلوكي للاعبي الأهلي، وإصرارهم على إحراز الكأس وإسعاد جماهيرهم التي تستحق كل التحية، والتي تساند ناديها في كل المواقف.

وقال إن هذا الفوز لم يكن ليتحقق إلا بالتعاون والتكاتف بين كل عناصر الفريق وقيام كل فرد بدوره على الوجه الأكمل، ليتحقق النجاح في هذه المرحلة. لكن طموحات جماهير الأهلي لا تتوقف عند إحراز بطولة، ودائمًا ما تطلب المزيد من الألقاب.. لذا فإن هذا الفوز يحمل الجميع مسئولية أكبر لبذل المزيد من الجهد لحصد البطولات بما يتماشى مع قيمة وتاريخ الأهلي الكبير.