إيهاب أمين أفضل لاعب في بطولة كأس مصر ‏

توج إيهاب أمين، لاعب فريق السلة بالنادي الأهلي، بكأس أفضل لاعب في بطولة كأس مصر، خلال ‏مراسم حفل نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى، والذي ‏جاء تتويجًا للمجهود الكبير الذي بذله اللاعب في البطولة ومساهمته مع باقي زملائه بالأهلي ‏في التتويج باللقب.‏

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر على حساب فريق الاتحاد السكندري، بعد أن تغلب عليه في ‏المباراة التي أقيمت بين الفريقين بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بنتيجة 69-65‏.

شهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري مساء اليوم أداءً قويًّا من جانب الفريقين، ونجح ‏لاعبو الأهلي في الظهور بشكل مميز، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق بنتيجة 22-‏‏20، فيما انتهت الفترة الثانية بالتعادل بنتيجة 30-30.‏

وقدم لاعبو الفريق أداءً مميزًا خاصة إيهاب أمين وعمرو الجندي ومحمد أبو النصر، وتعددت ‏الثلاثيات من جانب الفريقين قبل أن تنتهي الفترة الثالثة بتقدم الأهلي بنتيجة 50-49، ‏واستمرت الإثارة في الفترة الرابعة مع أداء مميز من جانب سيف سمير وطومسون وأحمد ‏إسماعيل، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 69-65‏.