إيهاب أمين أفضل لاعب في بطولة كأس مصر ‏

توج إيهاب أمين، لاعب فريق السلة بالنادي الأهلي، بكأس أفضل لاعب في بطولة كأس مصر، خلال مراسم حفل نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى، والذي جاء تتويجًا للمجهود الكبير الذي بذله اللاعب في البطولة ومساهمته مع باقي زملائه بالأهلي في التتويج باللقب.
وتوج الأهلي بلقب كأس مصر على حساب فريق الاتحاد السكندري، بعد أن تغلب عليه في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بنتيجة 69-65.
شهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري مساء اليوم أداءً قويًّا من جانب الفريقين، ونجح لاعبو الأهلي في الظهور بشكل مميز، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق بنتيجة 22-20، فيما انتهت الفترة الثانية بالتعادل بنتيجة 30-30.
وقدم لاعبو الفريق أداءً مميزًا خاصة إيهاب أمين وعمرو الجندي ومحمد أبو النصر، وتعددت الثلاثيات من جانب الفريقين قبل أن تنتهي الفترة الثالثة بتقدم الأهلي بنتيجة 50-49، واستمرت الإثارة في الفترة الرابعة مع أداء مميز من جانب سيف سمير وطومسون وأحمد إسماعيل، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 69-65.