الجمال: خطوتنا المقبلة هي الفوز بلقب الدوري

أبدى إبراهيم الجمال لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 69-65 في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين داخل صالة حسن مصطفى، مؤكدًا أن البطولة تعد إضافة كبيرة لخزائن الأهلي.

وقال الجمال بعد التتويج بلقب الكأس: «حققنا مكسبًا مميزًا للغاية، والبطولة إنجاز جديد يضاف للنادي الأهلي وجماهيره التي تستحق فرحة كبيرة، خاصة أن الفريق بأكمله اجتهد كثيرًا وجميع اللاعبين يلعبون بقلب رجل واحد، ونتمنى أن تكون الخطوة المقبلة هي الفوز بلقب الدوري».

وتعليقًا على المباراة أكد الجمال أنها كانت صعبة للغاية، نظرًا لأن الاتحاد فريق كبير، ولديه مدرب مخضرم ولاعبون مميزون، ولكن الأفضلية كانت للاعبي الأهلي الذين كانوا الطرف الأفضل وكان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز حتى آخر ثانية.