أحمد فيلكس: فوز الأهلي ببرونزية المونديال إنجاز كبير.. وموسيماني يحتاج إلى وقت

قال أحمد فيلكس، نجم الأهلي السابق، إنه سعيد للنتائج المميزة، التي حققها الأهلي خلال الفترة الأخيرة، تحت قيادة بيتسو موسيماني.

وأضاف أحمد فيلكس، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه سعيد للانجازات التي حققها تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي، مشددا على أن بيتسو موسيماني مدرب رائع ويحتاج للمزيد من الوقت.

وتابع :" حزين لخسارة الأهلي من صن داونز وأتمنى تأهله في بطولة إفريقيا، وفوز الأهلي ببرونزية المونديال إنجاز كبير".

وواصل :" أتابع مباريات الكرة المصرية، بشكل عام، والأهلي بشكل خاص، وأتمنى العمل في مصر، وخاصة الأهلي".

وأكمل:" الغريب أن الأهلي لم يتواصل معي إلى الآن، من أجل ترشيح بعض اللاعبين الأفارقة له، أتمنى أن نعمل سويا بالمستقبل القريب".





