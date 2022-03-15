الأهلي يدرس مخاطبة الكاف لتأجيل لقاء الهلال السوداني

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النادي الأهلي يدرس مخاطبة الاتحاد الإفريقي للكرة؛ لتأجيل لقاء الهلال بالجولة الأخيرة لدوري الأبطال.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن إدارة الأهلي تدرس التقدم بطلب للاتحاد الإفريقي، من أجل تأجيل لقاء الهلال، خاصة وأن هناك تضارب في موعدها مع لقاء مصر السنغال.

وأوضح هاني حتحوت، أن منتخب مصر سيواجه السنغال في عقر دارها يوم 29 مارس، وسيحتاج لاعبي الأهلي إلى عدة أيام من أجل الراحة قبل خوض لقاء الهلال، الحاسم، ولذلك فالأهلي يدرس المطالبة بتأجيل المباراة.