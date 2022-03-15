كيروش طالب بغلقه.. ما اسباب القلق من إقامة مباراة مصر والسنغال على ستاد القاهرة ؟

تترقب جماهير الكرة المصرية،المواجهة الحاسمة بين منتخب مصر ونظيره منتخب السنغال، والتي تقام بنظام الذهاب والإياب، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

منتخب مصر يخوض اللقاء من منطلق الثأر من منتخب السنغال الذي تمكن من الفوز على الفراعنة في نهائي كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون.

موعد مباراة مصر والسنغال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تعديل موعد مباراتي مصر والسنغال، ضمن منافسات الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقرر الكاف، إقامة مباراة الذهاب بين مصر والسنغال يوم 25 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساء (بدلا من السابعة والنصف مساء).

كما ستقام مباراة الإياب، يوم 29 مارس في تمام السابعة مساء (بدلا من الخامسة مساء).

وتقام جميع مباريات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 يوم 25 مارس، بينما تقام مواجهات الإياب يوم 29 مارس.

كيروش طالب بغلق ستاد القاهرة

بداية من يوم السبت الفائت 12 مارس، وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، علي طلب المدير الفني للمنتخب الوطني البرتغالي كارلوس كيروش الخاص بغلق ستاد القاهرة الدولي حتى موعد المباراة المقرر لها 25 مارس.

وطلب كيروش، غلق ستاد القاهرة تلك الفتلاة حفاظًا على صلاحية الملعب بالشكل الامثل والعشب الأخضر.

تحذير من ستاد القاهرة

لكن ومع خطة كيروش للعب المباراة على ستاد القاهرة، وجه محللون تحذيرات لكيروش من اللعب على ستاد القاهرة، مطالبين بنقل المباراة غلى ستاد برج العرب.

ووجه طارق العشري، رسالة إلى كيروش، حيث فال من خلال تصريحات إذاعية إن مساحة ستاد القاهرة واتساع الملعب مع جودة العشب سيمنح الأفضلية للاعبي السنغال الذين يتفوقون في السرعات واللياقة البدنية.

وقال العشري إنه يطالب بالتفكير في ملعب برج العرب، حيث يعتبر مناسب لمنتخب مصر من حيث النجيلة، كما أغلبية عناصر الفراعنة تعلم كيفية اللعب عليه.

القائمة النهائية

من المقرر أن يعلن كيروش عن القائمة النهائية التي تخوض اللقاء يوم 18 مارس الجاري، حيث تأكد خروج 3 لاعبين بشكل كامل من القائمة وهم، أحمد حجازي، وأكرم توفيق، ورمضان صبحي وجميعهم للإصابة.

وقد تشهد القائمة لاعبين جدد على قائمة كيروش في أمم إفريقيا وعلى رأسهم أحمد حسن كوكا وإبراهيم عادل، مع التوقعات باستمرار غياب أفشة وطارق حامد.