رئيس النادي الأهلي يهنئ فريق السلة رجال بالفوز بلقب كأس مصر

تقدم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالتهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة السلة، وجهازهم الفني وكذلك الإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر على حساب نادي الاتحاد السكندري.



وأشاد محمود الخطيب بالروح العالية والأداء المتميز والانضباط الفني والسلوكي للاعبي الأهلي، وإصرارهم على إحراز الكأس وإسعاد جماهيرهم التي تستحق كل التحية، والتي تساند ناديها في كل المواقف.



وقال الخطيب- في تصريحات صحفية- إن هذا الفوز لم يكن ليتحقق إلا بالتعاون والتكاتف بين كل عناصر الفريق وقيام كل فرد بدوره على الوجه الأكمل، ليتحقق النجاح في هذه المرحلة.



وتابع: "لكن طموحات جماهير الأهلي لا تتوقف عند إحراز بطولة، ودائمًا ما تطلب المزيد من الألقاب.. لذا فإن هذا الفوز يحمّل الجميع مسؤولية أكبر لبذل المزيد من الجهد لحصد البطولات بما يتماشى مع قيمة وتاريخ الأهلي الكبير".



وكان الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي قد توج بلقب بطولة كأس مصر على حساب الاتحاد السكندري، بعد أن تغلب عليه في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بنتيجة 69-65.