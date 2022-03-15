يستمر لـ مايو .. افتتاح معرض المشهد في قصر عائشة فهمي

افتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية مساء أمس الاثنين معرض المشهد لفنانى مصر المعاصريين الذي يضم أكثر من٩٠ عملا فنيا بقصر عائشة فهمي.

سيستمر المعرض الى 14 مايو القادم و قد تم افتتاح قصر عائشة فهمي مجانا للجمهور بعد إغلاقه لفترة.





يضم هذا المعرض ما يقرب من تسعين عملاً فنياً يمثلون مختلف التجارب والاتجاهات الفنية التى تمثل الحركة التشكيلية المصرية حالياً.

عائشة فهمي هي بنت علي باشا فهمي كبير ياوران الملك فؤاد الأول وبعد وفاة والدها اشترت عائشة نصيب اخواتها في القصر واصبح ملكلها وتزوجت عائشة من الفنان يوسف وهبى و توفيت عام 1962 وبني القصر على الطراز الكلاسيكي سنة 1907 وبناه المهندس الايطالي انطونيو لاشاك.