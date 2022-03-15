أخبار التكنولوجيا| توقف عمليات إنتاج آيفون وآيباد في الصين.. هل يدعم هاتف هواوى Nova 9 SE خدمات جوجل؟

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تندرج لعبة PUBG Mobile ضمن ألعاب الفيديو الثورية العالمية التى لها شهر عالمية ويفضل مستخدمو ألعاب الفيديو في العالم لعبها على هواتفهم الذكية، وكان هناك عدد من الهواتف الذكية القليلة التى تدعم لعبة ببجي BGMI 90 FPS، ولكن مع مرور الوقت أصبح هناك الكثير من الهواتف الذكية التى تدعمها.



تعد لعبة ماين كرافت Minecraft واحدة من أفضل الألعاب الموجودة على الهواتف الذكية حيث تعمل اللعبة بشكل دائم على تقديم محتوى جديد بانتظام وتحسين طريقة اللعب الحالية وحل المشكلات التي يواجهها اللاعبون، كما تتم هذه الصيانة الدورية وتسليم المحتوى من خلال التحديثات.



توقفت عمليات تصنيع وإنتاج هواتف آيفون والأجهزة الخاصة بشركة آبل بأكبر مصنع رئيسي في الصين، وهو Foxconn في مدينة شنجن، وذلك بعد قيام السلطات الصينية بفرض إغلاق كامل للمدينة بسبب تفشى فيروس كورونا، كوفيد-19 .



حرمت شركة هواوى الصينية من خدمات الشركات الأمريكية وخدمات شركة جوجل تحديدا منذ عام 2019 حين قامت الحكومة الأمريكية بوضعها على القائمة السوداء لحرمانها من الحصول على أى تقنية أمريكية.



كشفت شركة شاومى الصينية عن الموعد الرسمي لإطلاق ساعتها الذكية Watch S1 Active في حدث كبير بالصين، حيث من المقرر أن تكشف الشركة غدا الموافق 15 مارس عن عدد من منتجاتها الأخرى، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق هواتف Xiaomi 12 في الأسواق العالمية.