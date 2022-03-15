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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يتمسك بعودة محمد شكري رغم طلب سموحة تمديد الإعارة

معلول
معلول

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مسئولي الأهلي والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني اتخذوا قرارًا بعودة محمد شكري ظهير أيسر الاهلي المعار لسموحة، نهاية الموسم الجاري بشكل نهائي.

وتابع شبانة : مقدم برنامج "بوكس تو بوكس ": رفض الجهاز الفني فكرة تجديد إعارة اللاعب مرة أخري لنادي سموحة بعدما طلبت إدارة الفريق السكندري تمديد إعارة محمد شكري بعد تألقه وحفاظه علي التشكيل الأساسي".

وواصل: " موسيماني اخطر إدارة الكرة برغبته في استعادة شكري مقابل الاستغناء عن محمود وحيد لاعب الفريق الحالي وأمكانية بيعه لسموحة بعد فشله في الفرص التي حصل عليها في الفترة الأخيرة".


ومن المقرر أن يتم إخطار محمد شكري خلال فتر التوقف الدولي  بقرار العودة وتعديل وتمديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة .

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