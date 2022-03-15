نواب ورجال أعمال.. اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك ردا على استمرار الحرب على أوكرانيا.

وقالت وزارة المالية اليابانية إنها قررت فرض ضوابط على المدفوعات وأنشطة رؤوس الأموال فيما يخص 17 روسيا من خلال تجميد أصولهم.

وأضافت الوزارة: "المستهدفون بعقوبات تجميد الأصول الجديدة بينهم نواب بالبرلمان الروسي ورئيس مجموعة رينوفا وأعضاء من عائلة يوري كوفالتشوك".

فيما قال مكتب الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، إن دول الاتحاد وافقت على حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ولم يُكشف عن تفاصيل العقوبات، لكن الرئاسة الفرنسية قالت على "تويتر"، إنه سيجري إلغاء وضع "الدولة الأكثر أفضلية" في التجارة الذي تحظى به روسيا.

وقد يفتح هذا الباب أمام قيام التكتل المؤلف من 27 دولة بحظر أو فرض رسوم جمركية عقابية على البضائع الروسية، ووضع روسيا في درجة مساوية لكوريا الشمالية أو إيران.

ومن المقرر أن تشمل العقوبات حظراً على استيراد الحديد والصلب من روسيا وحظراً على تصدير سلع فاخرة من بينها السيارات التي تزيد قيمتها على 50 ألف يورو (55 ألف دولار) وحظراً على الاستثمار في شركات النفط وقطاع الطاقة، بحسب مصادر دبلوماسية.