عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"حلم وعاش".. عرض استعراضي بافتتاح الدورة السادسة لمهرجان مسرح الجنوب بالأقصر اليوم

صدى البلد

يفتتح المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة السادسة من المهرجان بمحافظة الأقصر بمشاركة عربية وأجنبية،تحت رعاية وزارة الثقافة .

وقال الناقد المسرحي هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المهرجان، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مراسم حفل افتتاح الدورة السادسة تتضمن استعراض فني بعنوان "حلم وعاش"، وهو عرض يتناول أحلام الشباب وعشقهم للمسرح، والدور الذي قام به المهرجان خلال السنوات الماضية في محافظات الصعيد،تأليف وألحان محمد مصطفى وغناء دعاء رجب وبسنت مجدي وبمشاركة فرقة الفنون الشعبية بالأقصر،ومن إخراج محمد مرسي.

وأضاف الهواري، يعقب حفل الافتتاح مباشرة انطلاق أولى عروض المسابقة الرسمية بعرض "حسن ونعيمة" لفرقة الكرنك المسرحية الحرة،وتدور أحداثه بعد مقتل حسن وذبحة أمام حبيبته نعيمة،والتى أخذت على نفسها عدم سكوتها على ما حدث أمامها وأصرت على الثأر من أبوها وأمها من خلال ذكر ماحدث يوميا في شبه محاكمه يوميه إلى أن ينامو من شدة التعب ليعيدو ذلك مرة اخرى عند الصحيان.

العرض بطولة آيه البتيتى،دينا محمد،خلود جابر،أحمد عبد الجواد،كريم العبد،محمود الصغير،محمد سمير،محمد عرمان،مدير الفرقة مصطفى عماد الدين،إخراج عماد عبد العاطي.

كما يتضمن برنامج الفعاليات أيضا عروض فرقة"الأراجوز"التابعة لصندوق التنمية الثقافية،إلى جانب عروض العرائس،بالإضافة إلى تقديم عروض مسرح الشارع لأول مرة،ومن بينها العرض الجزائري"الجار"، والعرض الليبي"عجاف + 200"، والعرض السوري المصري"مثقال"،وعرض الحكي المصري "غيط البنات".

الدورة السادسة من المهرجان تقام بمحافظة الأقصر حتى 20 مارس الجاري،برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري،ورعاية وزارة الثقافة ومؤسسة مصر الخير وجامعة الأقصر وهيئة تنشيط السياحة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

القصة الكاملة لخناقة المدرسة الانترناشونال.. لا إصابات ولا اعتداءات على المعلمين.. وفتح تحقيق لمعاقبة المشاغبين

بشرى من الحكومة للمواطنين.. توفير اللحوم والأرز والبيض بأسعار ما قبل الأزمة

الأرصاد تحذر: الأجواء شديدة البرودة مستمرة حتى نهاية الأسبوع

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

الرئيس السيسي يستجيب لـ الإعلامية عزة مصطفى ويوجه بعلاج الطفل مجدي كريم

ترشيحاتنا

أحمد فلوكس ينفي مهاجمته لـ أمينة خليل: أنا من عشاقها

الخارجية الروسية: القضية المرفوعة في أوكرانيا تثبت انفصال نظام كييف عن الواقع

باشاك شهير يسلم منتخب مصر تقريرا طبيا عن حالة تريزيجيه

اندلاع حريق بمصنع للبلاستيك في شبرا الخيمة

بوتين يخوّل للشركات الروسية استخدام الطائرات الأجنبية المستأجرة من دول العقوبات

مانشستر يونايتد يخطط لضم هاري كين الصيف المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يسقط على المسرح في حفل حماقي.. والجمهور يهتف: سيبوه.. فيديو

شاهد.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم وتبتلع رواد شاطئ فلوريدا

شاهد... أبطال "جزيرة غمام" من كواليس المسلسل

تشييع جثمان حارس مرمي ناشئي الأهلي.. والجيران: كان طموحا ومحبوبا (صور)

فيديو

نفحات ربانية.. أسرار ومنح وفضائل ليلة النصف من شعبان .. فيديو جراف

هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة .. صحيفة إسبانية تجيب

الرئيس أنقذني وهؤلاء الفنانين ساندوني.. فاطمة كشري تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

احذر تخزين البيض بهذه الطريقة .. تسمم ومغص

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ