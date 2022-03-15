مانشستر يونايتد يخطط لضم هاري كين الصيف المقبل

أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية لأن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط لتقديم عرض جديد لمهاجم توتنهام هاري كين، في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.|



وذكرت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يتطلع إلى ضم مهاجم جديد، في ظل التكهنات حول مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو وماركوس راشفورد، وانتهاء عقد إدينسون كافاني في الصيف المقبل.



ووفقًا للصحيفة، فإن نادي الشياطين الحمر لديه رغبة في اتخاذ خطوة لضم هاري كين، البالغ 29 عامًا، نهاية الموسم الحالي، بالرغم من أن المهاجم الإنجليزي يتبقى في عقده موسمين.



يذكر أن هاري كين كان قريبا من الرحيل عن توتنهام الصيف الماضي، لكن النادي الإنجليزي رفض كل العروض وتمسك ببقائه.