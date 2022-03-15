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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض في أسعار خام غرب تكساس بنسبة 5%

أسعار النفط
أسعار النفط

سجل خام غرب تكساس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، انخفاضا بنسبة 5%، حيث كسر عتبة الـ 100 دولار للبرميل الواحد.

ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة النفط الحكومية النرويجية عن وقف التعامل في النفط الروسي.

فيما أعلن وزير الاقتصاد وحماية البيئة الألماني، روبرت هابيك، أن بلاده تعتزم التخلي عن الفحم الروسي بحلول الخريف، وعن النفط الروسي بحلول نهاية العام.

وقال الوزير، في تصريحات لإحدى الصحف الألمانية أوردها موقع "ذا لوكال" الإخباري في نسخته المعنية بألمانيا، "في كل يوم، بل في كل ساعة، نودع الواردات الروسية"، مضيفًا "إذا تمكنا من ذلك، سنكون مستقلين عن الفحم الروسي بحلول الخريف ومستقلين تقريبًا عن النفط الروسي بحلول نهاية العام."

وتظهر الإحصاءات الحكومية أن ألمانيا تستورد حاليًا ثلث نفطها و45 بالمائة من فحمها من روسيا.
ويمثل الاستغناء عن الغاز الروسي احتمالًا أكثر صعوبة بالنسبة لألمانيا، التي تستورد أكثر من نصف استهلاكها من روسيا.

وعارض هايبك دعوات الوقف التام لواردات الطاقة الروسية، محذرًا من أن ذلك من شأنه أن يتسبب في نقص الإمدادات خلال الشتاء وأن يؤدي إلى التضخم. 

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