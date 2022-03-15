الغرف التجارية: متابعة الأسعار في المحافظات.. وإبلاغ الجهات الرقابية بالمخالفات.. فيديو

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن وفرة السلع من أهم أسباب مواجهة المبالغة في رفع الأسعار.



وأضاف إبراهيم العربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن الغرف التجارية قررت استمرار المعارض والشوادر بمختلف المحافظات حتى نهاية شهر رمضان، مشيرا إلى أن الغرف تقدر تكاليف النقل قبل تحديد الأسعار الاسترشادية.



وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، «لدينا غرفة عمليات لتحليل الأسعار في مختلف المحافظات، ويتم إبلاغ الجهات الرقابية بأي تجاوز».

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن شركته لم ترفع أسعار الأجهزة الكهربائية، وأعلنت تخفيضات عليها.