عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-3-2022

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022. 

أسعار الذهب في مصر:

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 757 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 883 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1.009 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 7064 جنيها.

في سياق متصل ، قال محمد  زيدان، خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية 

وعن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم جميع المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا في الجرام، باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

اسعار الذهب برنامج صباح البلد صدى البلد الصحفي أحمد حمدى متوسط سعر المصنعية والدمغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15-3-2022

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

قصف عنيف وانفجارات وصافرات إنذار بـ خاركيف وكييف

ليلة النصف من شعبان.. الإفتاء تحذر من 3 أفعال تحرمك مغفرة الله

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

القصة الكاملة لخناقة المدرسة الانترناشونال.. لا إصابات ولا اعتداءات على المعلمين.. وفتح تحقيق لمعاقبة المشاغبين

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم السبت 25-12-2021.. فيديو

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم..تعرف عليه

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 23/12/2021.. فيديو

أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 20- 12- 2021

الحقوا اشتروا.. أسعار الذهب تتجه للارتفاع.. ومفاجأة في عيار 21

أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد 19-12-2021 |فيديو

أسعار الذهب اليوم السبت 18-12-2021 .. فيديو

ارتفاع في أسعار الذهب اليوم.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

لو صاحب مشروع.. احذر 3 حالات لوقف ترخيصك المؤقت بالقانون

البنك المركزي: 100 مليار جنيه زيادة بمحفظة الأوراق المالية في نوفمبر الماضي

كيروش طالب بغلقه.. ما اسباب القلق من إقامة مباراة مصر والسنغال على ستاد القاهرة ؟

لماذا لا تقع أغلب حالات الطلاق المعلق؟ دار الإفتاء تكشف السبب

مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-3-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. موقف محرج في حفل حماقي.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم.. والقبض على امرأتين بتهمة حيازة الجبن والمايونيز

بتهمة حيازة الجبن والمايونيز..القبض على امرأتين بعد 5 سنوات من البحث بتكساس

شاب يسقط على المسرح في حفل حماقي.. والجمهور يهتف: سيبوه.. فيديو

شاهد.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم وتبتلع رواد شاطئ فلوريدا

فيديو

كورونا يعود من جديد في الصين.. ما القصة؟ فيديو جراف

نفحات ربانية.. أسرار ومنح وفضائل ليلة النصف من شعبان .. فيديو جراف

هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة .. صحيفة إسبانية تجيب

الرئيس أنقذني وهؤلاء الفنانين ساندوني.. فاطمة كشري تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ