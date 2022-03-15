عمر كمال وحمادة مجدى يستعدان لتصوير «إنتى قطتى» اليوم

يستعد المطرب الشعبى عمر كمال اليوم، الأربعاء، لتصوير فيديو كليب جديد بعنوان “إنتى قطتى"، والذى يجمعه بالمطرب حمادة مجدى، بأحد استديوهات شبرامنت.

"إنتى قطتى" كلمات مصطفى حدوتة، وألحان نادر زكى، وتوزيع ساسو.

ونشر المطرب عمر كمال، فيديو مع المطربة شيماء مغربي والطفل محمد أسامة، أثناء تسجيل أغنية “ست عظيمة” بمناسبة عيد الأم.

وعلق عمر كمال على الفيديو قائلا: "أوبريت ست عظيمة قريبا”.

من جانب آخر، علق المطرب عمر كمال على قرار نقابة الموسيقيين رفع الإيقاف عنه، قائلا: “رجعت بلدي ومرتاح"، مؤكدا: "أول ما رجعت من أمريكا ذهبت للنقابة عشان يحققوا معايا”.

وأضاف عمر كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”: "كان قصدى لما رديت على عبارة الشخص اللي قالي "هاني شاكر هيمرجحك" إنه هيعاقبه هو".

وتابع: "اعتذرت للفنان هاني شاكر وبعت له رسائل على الواتساب".

وخضع المطرب عمر كمال، للتحقيق داخل نقابة المهن الموسيقية، بعد منعه من الغناء بسبب إهانته للنقيب هاني شاكر.

وقررت نقابة المهن الموسيقية رفع عقوبة الإيقاف عن المطرب عمر كمال بعد انتهاء التحقيق معه.