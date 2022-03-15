عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: 10 معارض للسلع الغذائية ومستلزمات الأسرة على مستوى القاهرة

سلع
سلع

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة تقدم كل الدعم لجميع المبادرات المجتمعية من الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال التي تسعى لتوفير السلع للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وقال محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية، إنه ستتم على إقامة 10 معارض للسلع الغذائية ومستلزمات الأسرة المصرية يتم نشرها على مستوى القاهرة.

وأضاف أن تلك المعارض تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتتضمن عروضا خاصة للسلع الأساسية بما يلبي جميع احتياجات المواطنين.

محافظ القاهرة يشهد احتفالية الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان.. غدا


وأشار محافظ القاهرة إلى أن تلك المعارض توفر السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة، بما يسهم في استقرار أسعار السلع بالسوق، خاصة في ظل شهر رمضان الكريم.

القاهرة محافظ القاهرة المبادرات المجتمعية توفير السلع للمواطنين الجمعيات الأهلية معارض للسلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15-3-2022

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

قصف عنيف وانفجارات وصافرات إنذار بـ خاركيف وكييف

ليلة النصف من شعبان.. الإفتاء تحذر من 3 أفعال تحرمك مغفرة الله

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

القصة الكاملة لخناقة المدرسة الانترناشونال.. لا إصابات ولا اعتداءات على المعلمين.. وفتح تحقيق لمعاقبة المشاغبين

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفالية ليلة النصف من شعبان

ترشيحاتنا

لو صاحب مشروع.. احذر 3 حالات لوقف ترخيصك المؤقت بالقانون

البنك المركزي: 100 مليار جنيه زيادة بمحفظة الأوراق المالية في نوفمبر الماضي

كيروش طالب بغلقه.. ما اسباب القلق من إقامة مباراة مصر والسنغال على ستاد القاهرة ؟

لماذا لا تقع أغلب حالات الطلاق المعلق؟ دار الإفتاء تكشف السبب

مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-3-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. موقف محرج في حفل حماقي.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم.. والقبض على امرأتين بتهمة حيازة الجبن والمايونيز

بتهمة حيازة الجبن والمايونيز..القبض على امرأتين بعد 5 سنوات من البحث بتكساس

شاب يسقط على المسرح في حفل حماقي.. والجمهور يهتف: سيبوه.. فيديو

شاهد.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم وتبتلع رواد شاطئ فلوريدا

فيديو

كورونا يعود من جديد في الصين.. ما القصة؟ فيديو جراف

نفحات ربانية.. أسرار ومنح وفضائل ليلة النصف من شعبان .. فيديو جراف

هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة .. صحيفة إسبانية تجيب

الرئيس أنقذني وهؤلاء الفنانين ساندوني.. فاطمة كشري تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ