محافظ القاهرة: 10 معارض للسلع الغذائية ومستلزمات الأسرة على مستوى القاهرة

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة تقدم كل الدعم لجميع المبادرات المجتمعية من الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال التي تسعى لتوفير السلع للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وقال محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية، إنه ستتم على إقامة 10 معارض للسلع الغذائية ومستلزمات الأسرة المصرية يتم نشرها على مستوى القاهرة.

وأضاف أن تلك المعارض تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتتضمن عروضا خاصة للسلع الأساسية بما يلبي جميع احتياجات المواطنين.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن تلك المعارض توفر السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة، بما يسهم في استقرار أسعار السلع بالسوق، خاصة في ظل شهر رمضان الكريم.