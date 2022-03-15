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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

“العدل الدولية” تصدر الأربعاء قرارها في قضية أوكرانيا ضد روسيا

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

 أفادت فضائية “ اكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها ، منذ قليل ، أن “العدل الدولية ” تصدر الأربعاء  قرارها بشأن القضية المرفوعة من أوكرانيا على روسيا .

وفي سياق آخر، عرضت فضائية “ يورونيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات لسائقي سيارات الأجرة بمدريد وهم ينقلون مساعدات إنسانية إلى الحدود بين بولندا وأوكرانيا.

وأفاد الفيديو، أن  سائقي سيارات الأجرة ، يذهبوا إلى أماكن معينة في العاصمة الإسبانية للحصول على المواد الغذائية التي سينقلونها إلى مراكز توجد على الحدود بين بولندا وأوكرانيا.

 

وهناك، يوجد مركز، تديره جمعية خيرية أوكرانية، يعمل المتطوعون على مدار الساعة، لاستقبال ما يأتيهم من "المحسنين" من طعام وملبس فضلا عن مختلف المساعدات.

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