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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محمد عادل رئيسًا للهيئة العامة للخدمات الحكومية

وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بندب محمد عادل عبد المجيد، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

أعطى الوزير، توجيهاته لرئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية الجديد، باستكمال مسيرة التطوير والنهوض بدور الهيئة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية والإدارية، على النحو الذى يُسهم فى تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق العام، وتعظيم موارد الدولة، ويتسق مع السعى الجاد نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية، بما يُوفر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المسيرة التنموية الهادفة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

محمد عادل عبد المجيد

أكد الوزير، ضرورة المضى فى تنفيذ برامج الارتقاء بالعنصر البشري؛ باعتباره الركيزة الأساسية لضمان نجاح عملية التحديث الشامل لمنظومة الخدمات الحكومية.

جدير بالذكر أنه تم تعيين محمد عادل عبد المجيد، الحاصل على بكالوريوس التجارة، بوزارة المالية ضمن أول دفعة من أوائل خريجى الجامعات تقرر الحكومة تعيينها حيث تسلم العمل فى عام ٢٠٠٠، وتدرج فى السلم الوظيفى حتى شغل منصب مدير عام شئون الموازنة بالمكتب الفنى للوزير فى عام ٢٠١٦، ثم وكيلاً للوزارة لشئون المكتب الفنى للوزير فى ٢٠١٩، ويعد من المشهود لهم بالكفاءة خلال مسيرة عمله.

محمد معيط وزير المالية محمد عادل عبد المجيد الهيئة العامة للخدمات الحكومية

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