مهندس مصري يشارك في تطوير الملفات الحكومية بكاليفورنيا.. فيديو

قال الدكتور معتز يوسف، متخصص فى نظم المعلومات وتطوير المؤسسات لحكومية، إنه انتقل للعمل بشركة بترول أمريكية، ومع بداية الأزمة العالمية فكر في تحويل مساره عن مجال البترول، وبدأ فى دراسة ما يؤهله للعمل فى مجال الاستشارات الهندسية الفنية.

وأضاف “معتز”، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه قام بتأسيس شركة استشارية صغيرة ومقرها كان فى أمريكا، وبدأ حجمها يزيد مع الوقت.

وأوضح المتخصص فى نظم المعلومات، أنه بدأ فى دراسة الماجستير وحصل عليه من جامعة "جورج واشنطن"، وبعدها اتجه إلى الدكتوراه والآن هو فى نهايتها، لافتاً إلى أنه خلال فترة عمله حتى اليوم أتيحت له الفرصة للعمل فى مشاريع كبيرة اكتسب منها الخبرات المختلفة.

وأكد أن ذلك ما جعل بعض متخذى القرار فى الولاية يرشحونه فى مشروعات الخطط الاستراتيجية، وطبيعة دوره تختلف على حسب طبيعة المشروع، منها دراسة التوجهات العليا للوزارة، وعمل ورش عمل مع قيادات المؤسسة، والاتفاق على نقاط القصور فى الأداء، ومن بعدها العمل على سد الفجوات.