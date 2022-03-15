عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمان البحر المتوسط: تغير المناخ يمثل تحديا كبيرا لنا خلال الأعوام القادمة

جينارو ميجليوري،
جينارو ميجليوري، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط

قال جينارو ميجليوري، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، إن الدبلوماسية البرلمانية لـ البحر المتوسط أصبحت همزة الوصل بين كل الدول المعنية بالبحث عن السلام والاستقرار والرفاهية للشعوب، وهذا هو السبب في عمل اجتماع الجمعية العمومية لبرلمان دول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 16، والتي كانت بمشاركة مصرية.

وأضاف جينارو ميجليوري ،خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هذا الاجتماع أوضح للعالم إمكانية التواصل، مشيراً إلى أن هناك جانبين، إحداهما الصراع والحروب والأزمات بشأن المهاجرين مثلما يحدث في روسيا وأوكرانيا.

وتابع رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، أن الجانب الآخر يتعلق بأن هناك كثير من السيدات والرجال لديهم رغبة طيبة ويمكنهم المساهمة من أجل الاستقرار، والقيام بالأنشطة المماثلة لـ السلام، وهذه هي النقطة الأساسية.

وأوضح جينارو ميجليوري ما تم مناقشته خلال هذا البرلمان، قائلاَ: "ناقشنا بعض القضايا المهمة مثل إصلاح ميثاق باليرمو، وهو ميثاق في غاية الأهمية، حيث إنه ضد الجريمة المنظمة على مستوى العالم، لذلك ننتظر عقد مؤتمر الأطراف الـ 27 في مصر"، مؤكداً أنه سيشارك فيه نظراً لأهمية قضايا تغير المناخ التي تمثل تحدي كبير لهم في الأعوام القادمة.

برلمان البحر الابيض المتوسط جينارو ميجليوري رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط برنامج صباح البلد صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

ليلة النصف من شعبان.. الإفتاء تحذر من 3 أفعال تحرمك مغفرة الله

بعد تراجع أهلي دبي.. بيراميدز يدخل السباق على ضم أشرف بن شرقي

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15-3-2022

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

فيريرا يصطدم بقرارات إدارة الزمالك ويرفض تجميد نجوم الفريق

موضوعات متعلقة

رشوان توفيق: ابنتي ساذجة وهناك قوة تسيطر عليها.. وطارق شوقي: تحديد شكل امتحانات الثانوية العامة بعد إجازة نصف السنة

ليست أوروبا بل الإسكندرية.. الثلوج تغطي ميادين وطرقات عروس البحر الأبيض المتوسط

حصاد عام 2021.. زواج وطلاق ومرض وخلافات.. نجوم الفن بين الإنجاز الفني والحياة الشخصية

يوم‭ ‬المصريين

مؤتمر الأزهر للتنمية المستدامة..المحرصاوي:نشهد واحدة من أسوأ موجات الطقس..الباز:سأستثمر نتائجه لمعالجة تأثيرات المناخ .. وزيرة البيئة : انعكاس لدعوة الرسالات ومسؤولية الإنسان

دعاء البركة وزيادة المال.. صلاة الفجر والاستغفار و7 أسباب أخرى

البرلمان يدافع عن هموم المواطن.. 5 تصريحات مهمة لرئيس النواب

اكتشف العلاقة بين العكاوي والكوليسترول .. وأهم الأطعمة الممنوعة

ترشيحاتنا

القصير يشهد الحفل الختامي لانتهاء الدورات التدريبية بالمركز المصرى الدولى للزراعة

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبات فك الأختام الرسمية وسرقة المستندات الحكومية

زلازل بقوة 4 ريختر جنوب واحة باريس في الوادي الجديد

بث مباشر.. انطلاق الملتقى الفقهي الأول لمركز الأزهر العالمي للفتوى

وزير التنمية المحلية يشارك في احتفالات محافظة بني سويف بالعيد القومي

الإسكان : طرح 465 مقبرة جاهزة للمسلمين قاطني أكتوبر والشيخ زايد والجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يقيد نفسه على باب ماكدونالدز لسبب غريب

نشرة المنوعات.. موقف محرج في حفل حماقي.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم.. والقبض على امرأتين بتهمة حيازة الجبن والمايونيز

بتهمة حيازة الجبن والمايونيز..القبض على امرأتين بعد 5 سنوات من البحث بتكساس

شاب يسقط على المسرح في حفل حماقي.. والجمهور يهتف: سيبوه.. فيديو

فيديو

كورونا يعود من جديد في الصين.. ما القصة؟ فيديو جراف

نفحات ربانية.. أسرار ومنح وفضائل ليلة النصف من شعبان .. فيديو جراف

هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة .. صحيفة إسبانية تجيب

الرئيس أنقذني وهؤلاء الفنانين ساندوني.. فاطمة كشري تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ