برلمان البحر المتوسط: تغير المناخ يمثل تحديا كبيرا لنا خلال الأعوام القادمة

قال جينارو ميجليوري، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، إن الدبلوماسية البرلمانية لـ البحر المتوسط أصبحت همزة الوصل بين كل الدول المعنية بالبحث عن السلام والاستقرار والرفاهية للشعوب، وهذا هو السبب في عمل اجتماع الجمعية العمومية لبرلمان دول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 16، والتي كانت بمشاركة مصرية.

وأضاف جينارو ميجليوري ،خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هذا الاجتماع أوضح للعالم إمكانية التواصل، مشيراً إلى أن هناك جانبين، إحداهما الصراع والحروب والأزمات بشأن المهاجرين مثلما يحدث في روسيا وأوكرانيا.

وتابع رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، أن الجانب الآخر يتعلق بأن هناك كثير من السيدات والرجال لديهم رغبة طيبة ويمكنهم المساهمة من أجل الاستقرار، والقيام بالأنشطة المماثلة لـ السلام، وهذه هي النقطة الأساسية.

وأوضح جينارو ميجليوري ما تم مناقشته خلال هذا البرلمان، قائلاَ: "ناقشنا بعض القضايا المهمة مثل إصلاح ميثاق باليرمو، وهو ميثاق في غاية الأهمية، حيث إنه ضد الجريمة المنظمة على مستوى العالم، لذلك ننتظر عقد مؤتمر الأطراف الـ 27 في مصر"، مؤكداً أنه سيشارك فيه نظراً لأهمية قضايا تغير المناخ التي تمثل تحدي كبير لهم في الأعوام القادمة.