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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزراعة: استراتيجية للتعاون مع الدول الإفريقية في إطار خطة تحقيق الأمن الغذائي

الزراعة
الزراعة

قال الدكتور سعد موسى رئيس العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه فى دور التوجيهات السياسية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، فإن وزارة الزراعة تعمل من خلال استراتيجية للتعاون مع الدول الإفريقية فى إطار خطة تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف “موسي”، خلال لقائه عبر زووم ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن تلك الخطة تعمل على أشكال الدعم الفني للقارة الإفريقية، من خلال برامج تدريبية تقوم بها الوزارة عن طريق مراكزها التدريبية، موضحا أنه يتم التدريب فى كافة الأنشطة الزراعية، بما فيها الإنتاج النباتي والمكافحة المتكاملة للآفات وتكنولوجيات الزراعة الحديثة والسمكي وغيره.

وتابع أن هناك برامج منتظمة وبرامج أخرى غير منتظمة، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بأعمال أخرى وهي إقامة مشروعات وتشجيع الإستثمار فى دول القارة الإفريقية عن طريق جلب التمويلات.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بإقامة مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية، لافتا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع السودان لإقامة مزرعة على مساحة ألف فدان.

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