نشرة المرأة.. الفرق بين النزيف والبقع أثناء الحمل.. علامات وأعراض الربو عند الأطفال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي

يعد الربو هو حالة تسبب التهاب الجهاز التنفسي وهو مرض التهابي مزمن ومستمر يصيب الجهاز التنفسي. يعتبر الربو عند الأطفال أمرًا شائعًا ، حيث يعاني ما لا يقل عن 42٪ من الأطفال دون سن الخامسة من نوبة أو أكثر من نوبات الربو سنويًا

النساء اللواتي لديهن تاريخ من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة ، والاتي تزيد أعمارهن عن 35 عامًا ، وأمراض الرئة والقلب أكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم أثناء الحمل.

يعد التورم والدفء وتغير اللون علامات على وجود جلطات دموية في الإصابة بجلطات الأوردة العميقة ، بينما تشير مشاكل التنفس والسعال المصحوب بالدم إلى وجود جلطات في الرئتين.

النساء اللواتي لديهن تاريخ من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة ، والاتي تزيد أعمارهن عن 35 عامًا ، وأمراض الرئة والقلب أكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم أثناء الحمل.



يعد التورم والدفء وتغير اللون علامات على وجود جلطات دموية في الإصابة بجلطات الأوردة العميقة ، بينما تشير مشاكل التنفس والسعال المصحوب بالدم إلى وجود جلطات في الرئتين.

يلعب الهيموجلوبين دورًا حيويًا في وظائف الجسم، ولكن هل فكرت يومًا في تضمين الأطعمة الغنية بالهيموجلوبين لزيادة مستويات الهيموجلوبين لديك أو الحفاظ عليها؟ لا يؤدي تضمين هذه الأطعمة إلى زيادة مستويات الهيموجلوبين فحسب ، بل يفيدك أيضًا بطرق متعددة.

وفقا لموقع هيلث يعد إنتاج الهيموجلوبين أمرًا حيويًا لجسمك ، ويلعب الحديد والنحاس والفيتامينات B12 و B9 (حمض الفوليك) و C دورًا مهمًا. من الضروري اتباع نظام غذائي سليم للحفاظ على المستوى الأمثل من الهيموجلوبين.