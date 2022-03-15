شاهد.. مدونة روسية تبكي بعد حظر "إنستجرام"

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا عن مدونة روسية تبكي وتلطم بعد حظر "إنستجرام".. فما القصة؟



الحرب " مصيبة على الجميع وعلى ما يبدو هي كارثة .. على نجوم السوشيال ميديا في روسيا.

وتابع التقرير، أن مدونة روسية شهيرة تدعى " نيكستا" ظهرت بمقطع فيديو تبكي حالها عقب قرار " بوتين" حظر موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام" .

وذكر التقرير، أن موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام" يشكل مصدر رزقها ورغم الانتقادات التي وجهت إليها، إلا أنها ردت بأنها لاتهتم بالقتلى حتى منه أبناء بلدها ، مؤكدة أن " إنستجرام" بالنسبة لها هو كل الحياة .

وأضاف، أن قرار الحظر هذا سيمنع الملايين من الوصول إلى التطبيق وبالتالي سيكون سببًا رئيسًا بفقدان مصدر دخل الكثيرين .



