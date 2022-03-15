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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مياه القناة تدعم اسطول ومعدات الشركة بسيارات كسح ونقل جديدة

صدى البلد

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اليوم اصطفاف لعدد من السيارات الجديدة التى تم اضافتها الى أسطول السيارات والمعدات بشركة محافظات القناة ، وذلك فى إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.


وأوضح رئيس الشركة انه فى إطار جهود الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار مبادرة حياه كريمة بمرحلتيها الاولى والثانية  تم تدعيم أسطول معدات الشركة بعدد (8) سيارات كسح مياه  سعة 10 م3 .


وأشار اللواء عبد الحميد عصمت إلى أنه تم تدعيم الأسطول الميكانيكى للشركة فى الفترة الماضية بالعديد من المعدات منها (12) سيارة كسح سعة 10م3، وعدد (1) سيارة نقل اسطوانات كلور مزودة بونش،  بالإضافة الى رفع كفاءة وإعادة تأهيل عدد من سيارات ومعدات الشركة .

 وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تستهدف تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى خدمات المياه والصرف الصحى بقطاعات الشركة الثلاثة والاستفادة منها فى أعمال التطهير والتعقيم التى تنفذها الشركة ضمن خطة موضوعة تشمل كافة المناطق بخطة العمل ، وخطة الطوارئ لاعمال الإصلاح ومواجهة الانسدادات والطفوحات الفجائية بشبكات وخطوط الصرف الصحي وخاصة خلال موسم السيول والامطار .

واكد أن الشركة بجميع قطاعاتها تسعى بكل طاقتها للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتحقيق الاستجابة السريعة والفورية لإصلاح ومعالجة أى أعطال  فى أسرع وقت ممكن، وتقديم الصيانة الدورية لقطاعى المياه والصرف الصحى.

سيارات الصرف الصحى مبادرة حياة كريمة عبد الحميد عصمت الحمى المياة حياة كريمة السيارات

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