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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لبحث جهود خفض الانبعاثات والتمويل.. مباحثات شكري مع وزير البيئة الماليزي

لقاء وزير الخارجية
لقاء وزير الخارجية مع وزير البيئة الماليزي

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، اليوم ١٥ مارس ٢٠٢٢ في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وزير البيئة والمياه الماليزي "توان إبراهيم توان مَن"، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى ماليزيا ضمن جولته الآسيوية الجارية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول تبادُل الرؤى بشأن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة ال ٢٧ للمؤتمر  وسُبُل تعزيز التنسيق بين البلديّن خلال الفترة القادمة وصولاً إلى المؤتمر، خاصةً في القضايا ذات الأولوية للبلديّن وفِي مقدمتها التكيُف مع تغير المُناخ وتداعياته السلبية، وتوفير تمويل المُناخ للدول النامية، فضلاً عن جهود خفض الانبعاثات، بجانب تعزيز الدول لإسهاماتها المحددة وطنياً وفق اتفاق باريس.
 

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