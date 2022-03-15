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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيع أثاث بأسعار مخفضة.. شخص ينصب على مواطنين من إعلانات فيس بوك

ارشيفية
ارشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت .

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد من وقائع النصب على المواطنين من خلال انتهاج مرتكبها أسلوباً إجرامياً يتمثل فى تدشين العديد من الإعلانات الوهمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تتضمن الترويج عن بيع أثاثات وأدوات منزليه لبعض العلامات التجارية العالمية بأسعار مخفضة الأمر الذى يدفع الراغبين فى ذلك إلى التواصل معه وتحويل مبالغ ماليه له .

بلغت عدد الوقائع المُرتكبة بذات الأسلوب الإجرامى (9) وقائع مُحرر عنها محاضر بنطاق مديريات أمن (القاهرة - الجيزة - الدقهلية - الفيوم) .

باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع (أحد الأشخاص  - مقيم بدائرة قسم دار السلام بالقاهرة - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 5 أحكام قضائية) بإجراء التحريات الميدانية تبين اضطلاع المذكور بتغير محل إقامته للحيلولة خشية ضبطه وأمكن التوصل إلى استئجاره إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام ، الأمن الوطنى)، ومديرية أمن الإسكندرية .

تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على عدد (مبلغ مالى - 3 هواتف محمول - جهاز حاسب آلى) بفحصهما فنياً تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الوقائع من خلال إنشائه عدة حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 وبمواجهته أقر بارتكابه تلك الوقائع لتحقيق مكاسب مالية،  وأضاف بإنفاقه المبالغ التى تحصل عليها من جراء نشاطه الإجرامي، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته هو ما تبقى من متحصلات جرائمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيس بوك الداخلية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نصب النصب على المواطنين

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