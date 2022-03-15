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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

استغاثة تطالب بإصلاح «طريق الموت» رأس البر - ميناء دمياط

طريق رأس البر القديم
طريق رأس البر القديم

توجه أهالى دمياط باستغاثة عاجله للدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بشأن الحوادث اليومية المتكررة على ما أطلقوا عليه طريق الموت، وهو طريق رأس البر القديم من اتجاه ميناء دمياط.

وطالب الأهالي بإصلاح ذلك الطريق المتهالك، والذي يحصد أرواح عشرات المواطنين وسائقى السيارات، كما طالبوا بمنع مرور المقطورات الضخمة على هذا الطريق. 

تقول رشا جاد، موظفة إنها تمر يوميا على هذا الطريق وتعالى من مرور الشاحنات الضخمة  والمقطورات، والتى تتسبب في الكثير من الحوادث، وتؤدى إلى دهس السيارات الملاكى، وأيضا الدراجات النارية المارة على الطريق.

وأضافت أن الطريق غير ممهد وبه الكثير من الحفر والمطبات، ويعيش الدمايطة قصة معاناة طويلة، وجدوا فيها أنفسهم مجبرين على المغامرة بأرواحهم وأرواح أبنائهم يوميا مع خروجهم يوميا سواء للمدارس أو الجامعة بمحافظة دمياط أو السفر بشكل عام.

فيما أكدت مها عيسى، مدرسة، أن الطريق يمثل معاناة يومية ويحصد أرواح الشباب، وآخرهم  أمس الأول، الأحد، حيث توفيت فتاة تدعى دينا صلاح قامت إحدى المقطورات بدهس سياراتها في حادث مأساوي.

وأشارت إلى أن  المسئولين كثيرا ما يخرجون بتصريحات وردية حول البدء في صيانة الطرق، خاصة قبل بدء العام الدراسي من كل عام، دون أن تتحول تلك التصريحات إلى واقع فعلى ملموس، فالعشرات من السيارات تسير يوميًا على هذا الطريق، ولا توجد به خدمات مرورية نظرًا لأهميته، حيث يعتبر همزة الوصل بين العديد من المحافظات.

وأوضحت أن المشكلة لا تقتصر فقط على الشاحنات والمقطورات، بل هناك الآلاف من الطلاب الجامعين والموظفين يستخدمون هذا الطريق يوميًا، مما يمثل خطورة على حياتهم، ويجب إجراء عمليات الصيانة للطريق، وأن تكون هناك دوريات أمنية ومرورية، وسيارات إسعاف أيضا لإنقاذ أى حالات جراء الحوادث مباشرة.

 

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