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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنظيم والإدارة يقيم المتقدمين لشغل وظائف قيادية بمحافظة القاهرة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تقييم 40 متقدمًا لشغل 3 وظائف قيادية بمحافظة القاهرة، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حرصه على تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية وفقًا لأحدث معايير التقييم، والاستفادة من منظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات، والتي تضمن وصول أفضل العناصر المتقدمة إلى هذه الوظائف، وهو ما ينعكس بدوره على رفع كفاءة الخدمات المقدمة منهم، مشددًا على أن جميع أعمال التقييم تمت بشكل إلكتروني وبدون تدخل بشري.

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وأكد محافظ القاهرة أنه لا مجال لأي وساطة أو محسوبية في الحصول على أي وظيفة بالمحافظة.

وأوضح أن المتقدمين يتنافسون على 3 وظائف قيادية وهي، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، ومدير عام رعاية القوى العاملة بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى سكرتير عام لأحد الأحياء.

يذكر أن الجهاز أنشأ مركزًا لتقييم القدرات والمسابقات، استناداً لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، والمادة رقم 30 من لائحته التنفيذية؛ ويهدف لتحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة.
 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التنظيم والإدارة قانون الخدمة المدنية الدكتور صالح الشيخ

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