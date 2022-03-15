الأحد.. أشرف التعلبي يناقش روايته الجديدة «أبي سروال» في نقابة الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين حفل توقيع ومناقشة رواية «أبي سروال» للكاتب الصحفي أشرف التعلبي، وذلك يوم الأحد 20 مارس الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء بقاعة محمد حسنين هيكل، بمبني نقابة الصحفيين بالدور الرابع، ومن المقرر أن يشارك فى الندوة عدد من كبار النقاد والأدباء والصحفيين.

رواية «أبي سروال» صادرة عن دار «بيت الياسمين» للنشر والتوزيع، وهي الرواية الفائزة بجائزة الرواية بمسابقة المواهب الأدبية دورة الأديب الراحل خيرى شلبى 2021، والتى نظمتها الإدارة العامة للشئون الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة، والتي تنتمي إلي نوع الروايات الاجتماعية الواقعية.

تدور أحداث الرواية خلال رحلة عبر درب «أبي سروال» ذلك الطريق المقفر الذي يسمع عنه ويعرفه كل أهل الصحراء، الطريق الذي يمتد داخل الصحراء الغربية ويربط بين واحة الخارجة ونجع صغير يقع شمالي محافظة قنا.

طوال صفحات «أبي سروال» التي تزيد على 150 صفحة، يصحبنا الكاتب أشرف التعلبي، مرافقًا، بطله وبطل الرواية «عم حربي» ذلك الرجل الذي عشق الصحراء وأعطاها كل ما يملك حيث يطلقون عليه “ابن الصحراء”، لاطلاعه على كل دروبها ومدقاتها، ومنذ أن دبت أرجلهم في درب أبي سروال تتابعت الأحداث بسرعة شديدة، وبدأ حربي يفكر ويفكر في الوصول بأمان إلي واحة الداخلة، حتى حدثت المفاجأة التي لم يكن يتوقعها.

يذكر أن الكاتب الروائي أشرف التعلبي، صحفي بمجلة “المصور”، وصدرت له من قبل المجموعة القصصية «الحاجر»، الذي يعتبر باكورة إصدارات «التعلبي» الأدبية، إضافة إلى روايته «وطاويط النجع» الفائزة بالمسابقة المركزية الأدبية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة.