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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| صندوق التنمية الزراعية يشارك في معرض الشرق الأوسط للدواجن

الدواجن
الدواجن

يشارك صندوق التنمية الزراعية في معرض الشرق الأوسط للدواجن خلال الفترة من 11 - 13 شعبان 1443هـ، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، ويعد أكبر معرض متخصص في المملكة في قطاع وسوق الدواجن.

وبحسب وكالة الانباء السعودية “واس”  يدعو الصندوق المهتمين والمستثمرين لزيارة جناحه والتعرف إلى الخدمات والمنتجات التمويلية التي يقدمها في هذا المجال.


وتُعد مشاريع الدواجن من أبرز المشاريع الزراعية المتخصصة ومن القطاعات الرئيسية التي يدعمها ويمولها صندوق التنمية الزراعية، وذلك ضمن أهدافه الإستراتيجية المتمثلة في الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم كفاءة استخدام الموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة، حيث يهدف الصندوق إلى زيادة الدعم لمشاريع الدواجن اللاحم لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من خلال تشجيع المزارعين على استخدام التقنيات الحديثة باستخدام الأقفاص لزيادة الإنتاج.

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وتنقسم مشاريع الدواجن التي يمولها الصندوق إلى سبعة مشاريع وهي: الدجاج اللاحم، أمات الدجاج اللاحم، الدجاج البياض، الفقاسات، أمات الدجاج البياض، الجدات، والمسالخ الآلية للدواجن.


ويُعد اللاحم عبارة عن المشاريع المخصصة لتسمين الدجاج اللاحم، وتمثل أمات الدجاج اللاحم مشاريع إنتاج البيض المخصب الذي ينتج منه الدجاج اللاحم، في حين يمثل الدجاج البياض مشاريع إنتاج بيض المائدة، بينما الفقاسات هي المشاريع التي يتم فيها تحضين وتفقيس البيض المخصب، وأمات الدجاج البياض هي المشاريع التي تنتج بيض مخصب ينتج منها الدجاج البياض، وتعد الجدات هي المشاريع التي تنتج بيض مخصب ينتج عنه أمات الدجاج اللاحم والبياض.


وتندرج مشاريع الدواجن ضمن برنامج الصندوق لدعم التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، حيث يسهم الصندوق في تمويل التكاليف الاستثمارية والتشغيلية للأنشطة التمويلية في القطاع الزراعي والمستخدمة للتقنيات الحديثة من خلال رفع نسبة التمويل من 50% إلى 70% من حجم التمويل المعتمد لهذا النشاط.


يُذكر أن صندوق التنمية الزراعية، هو مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الانتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم خدماته الائتمانية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الزراعية والمائية للمملكة العربية السعودية لتحقيق شعار الأهداف الإستراتيجية للصندوق.

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