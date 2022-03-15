سفير مصر في سيول يُقيم حفلًا للدارسين المصريين بكوريا الجنوبية

أقام السفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر في سيول، حفلاً بمقر السفارة المصرية لاستقبال الدارسين المصريين بجامعات كوريا الجنوبية، بحضور رؤساء المكاتب الفنية بالسفارة.



ورحب السفير المصري بالنخبة المتميزة من دارسي الدراسات العليا في عدد من أفضل الجامعات بكوريا الجنوبية، معربًا عن فخره بكونهم سفراء لمصر في تخصصاتهم التي تنوعت بين اللغة الكورية، وإدارة التعليم، والطاقة المتجددة والبيئة، وإدارة المنظومة الطبية، والعلاقات الدولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعرب عن تقديره لخبراتهم وكفاءتهم التي ستسهم بقوة في تحقيق الطموحات التنموية لمصر، مؤكدًا على دورهم في توثيق الروابط الثقافية والعلمية بين مصر وكوريا الجنوبية.