وزير التموين يستعرض استعدادات استقبال موسم توريد القمح المحلي 2022

تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً تفصيلياً من اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عن استعدادات الشركة والجهات المسوقة لاستقبال موسم توريد القمح المحلي 2022 وخاصة بعد صدور القرار الوزاري المشترك والصادر من معالي وزراء التموين والمالية والزراعة ببدء موسم توريد القمح المنتج محليا لعام 2022 في الأول من ابريل بدلاً من الخامس عشر من إبريل ويكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ونص القرار الصادر من الوزراء أن يستمر موسم توريد القمح المحلي هذا العام حتى نهاية أغسطس من العام 2022، في إطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال موسم توريد الاقماح المحلية لعام 2022.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير احمد كمال إلى أن التقرير المعروض علي معالي الدكتور الوزير تضمن استعراض السعات والقدرات التخزينية المتاحة لاستقبال الاقماح المحلية او المستوردة والتي تشمل (الصوامع الداخلية، الهناجر، البناكر، الشون المطورة، الصوامع المؤجرة، مراكز التجميع، مراكز تجميع مؤجرة، الشون الإسمنتية ) والتي يصل سعاتها التخزينية إلى 5.4 مليون طن تخزين.

وأكد احمد كمال – معاون وزير التموين المتحدث الرسمي أن الوزارة استعدت جيداً لاستقبال كميات القمح المحلي المستهدفة لهذا العام وأكد أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن وسوف يصل إلى ما يقرب من الثمانية أشهر بعد عمليات التوريد المحلي للقمح.