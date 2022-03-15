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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن7سنوات لطبيب وأخرين في إلقاء مادة كاوية على وجه مدير مستشفى بطنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات طنطا "الدائرة الثانية"، بمعاقبة طبيب استشاري، و٣ آخرين بالحبس ٧ سنوات، وحبس متهمة خامسة ٣ سنوات، في واقعة إلقاء مادة كاوية في وجه مدير مستشفى المنشاوي بطنطا، وإصابته بعاهة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي حسين البحيري، وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة، وخالد ممدوح خضر، وأمانة سر عزت خليل، بحضور أحمد عبد الحميد بحيري، وكيل النيابة.

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تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ بقيام مجهولين بإلقاء مياه نار على وجه الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي العام، وإصابته بحروق في الوجه

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين قيام مجهولين بإلقاء مادة حارقة ماء نار على مدير مستشفى المنشاوي العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثانى طنطا.


وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن المتهمين هم "ج. أ. م" ، 27 عامًا، عاطل، مقيم مركز طنطا وله معلومات "مسجل سرقة" ومخدرات، و"و. م. أ"، 45 عامًا، عاطل، مقيم مركز طنطا ، و"ر. ع. أ"، 44 عامًا، عاطل، وله معلومات، و"م. أ" ، طبيب استشاري، و"هـ. أ. ح"، دبلوم وسكرتيرة بعيادة الطبيب المتهم.

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وبتقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط جميع المتهمين، وبسؤال المتهمين أقروا بالواقعة، عدا المتهم الطبيب الذي أنكر معرفته نهائيًا دون أي مبرر.


كان مدير مستشفى المنشاوى العام بطنطا تعرض، في شهر يوليو من العام الماضي، لقيام مجهولين بإلقاء ماء نار على وجهه حال مغادرته عيادته الخاصة الواقعة بنطاق قسم ثان طنطا.
 

وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات في الواقعة، وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم

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