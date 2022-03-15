لا يتم استبدالها بنقود.. التموين تعلن أماكن توافر كوبونات الخير لغير القادرين

أكد الدكتور على المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية انه للعام الثالث على التوالي يتم طرح كوبونات شراء السلع للقادرين لتوزيعها على غير القادرين بمناسبة شهر رمضان.
واشار الدكتور علي المصيلحي إلى أن فكرة الكوبونات جاءت للتسهيل على القادرين لتلبية احتياجات المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء احتياجاتهم من السلع دون فرض كما كان يحدث في شنط رمضان التي كانت توزع قبل طرح فكرة الكوبونات بشركات الوزارة (الشركة العامة لتجارة الجملة بمجمعاتها – شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية – شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية – الشركة المصرية لتجارة الجملة بمجمعاتها – شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية - الشركة المصرية لتجارة اللحوم - شركة تسويق الاسماك)
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن العامين السابقين شهدا نجاحا كبيرا بعد توافر الكوبونات بشركات الوزارة ومجمعاتها الاستهلاكية.
وتلقى الدكتور علي المصيلحي تقريرا حول وضع فئات الكوبونات من اللواء احمد حسنين – رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأفاد التقرير الوارد إلى الوزير أن فئات الكوبونات ( 20 – 50 – 100 ) جنيه، وأكد التقرير أنه لن يتم استبدال أي كوبون بنقود ، والبون يتم استخدامه مرة واحدة ، والبيع متاح لأي مواطن وبأي كمية.
وأكد اللواء أحمد حسنين – رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الكوبونات متوفرة بالمراكز الرسمية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
(المصرية لتجارة الجملة – 7أ ش يوسف نجيب العتبة القاهرة)
(العامة لتجارة الجملة – 16ب ش 26 يوليو القاهرة)
(النيل للمجمعات الاستهلاكية – 4 ش محمود طلعت مدينة نصر القاهرة)
(الأهرام للمجمعات الاستهلاكية – 9 ش عبد الحق السنباطي الاوبرا القاهرة)
(الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية – 54، 56 ش محرم بك الاسكندرية)
(المصرية للحوم والدواجن – 7أ ش يوسف نجيب العتبة القاهرة)
(المصرية لتسويق الأسماك – 42 ش الثورة الجديدة القاهرة امام سنترال الماظة)
وأشار اللواء احمد حسنين – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أن النجاح الكبير الذي حققه طرح تلك الكوبونات هو ما دفع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرحه للعام الثالث على التوالي تسهيلا على غير القادرين في اختيار السلع التي تناسبهم.