لا يتم استبدالها بنقود.. التموين تعلن أماكن توافر كوبونات الخير لغير القادرين

أكد الدكتور على المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية انه للعام الثالث على التوالي يتم طرح ‏كوبونات شراء السلع للقادرين لتوزيعها على غير القادرين ‏بمناسبة شهر رمضان.

واشار الدكتور ‏‏ علي المصيلحي إلى أن فكرة الكوبونات جاءت للتسهيل على القادرين لتلبية احتياجات ‏المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء ‏احتياجاتهم من السلع دون فرض كما كان يحدث في شنط ‏رمضان التي كانت توزع قبل طرح فكرة الكوبونات ‏بشركات الوزارة (الشركة العامة لتجارة الجملة بمجمعاتها – ‏شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية – شركة الاهرام للمجمعات ‏الاستهلاكية – الشركة المصرية لتجارة الجملة بمجمعاتها – ‏شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية - الشركة المصرية ‏لتجارة اللحوم - شركة تسويق الاسماك)‏

وأضاف وزير ‏التموين والتجارة الداخلية أن العامين السابقين شهدا نجاحا ‏كبيرا بعد توافر الكوبونات بشركات الوزارة ومجمعاتها ‏الاستهلاكية.

وتلقى الدكتور علي المصيلحي تقريرا حول وضع فئات الكوبونات ‏من اللواء احمد حسنين – رئيس مجلس ادارة الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية.

وأفاد التقرير الوارد إلى ‏الوزير أن فئات الكوبونات ( 20 – 50 – 100 ) جنيه، وأكد ‏التقرير أنه لن يتم استبدال أي كوبون بنقود ، و‏البون يتم استخدامه مرة واحدة ، والبيع متاح لأي مواطن ‏وبأي كمية.‏

وأكد اللواء أحمد حسنين – رئيس مجلس ادارة الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية أن الكوبونات متوفرة بالمراكز ‏الرسمية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

‏(المصرية لتجارة الجملة – 7أ ش يوسف نجيب العتبة القاهرة)‏

‏(العامة لتجارة الجملة – 16ب ش 26 يوليو القاهرة)‏

‏(النيل للمجمعات الاستهلاكية – 4 ش محمود طلعت مدينة نصر القاهرة)‏

‏(الأهرام للمجمعات الاستهلاكية – 9 ش عبد الحق السنباطي الاوبرا ‏القاهرة)‏

‏(الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية – 54، 56 ش محرم بك الاسكندرية)‏

‏(المصرية للحوم والدواجن – 7أ ش يوسف نجيب العتبة القاهرة)‏

‏(المصرية لتسويق الأسماك – 42 ش الثورة الجديدة القاهرة امام سنترال ‏الماظة)‏

وأشار اللواء احمد حسنين – رئيس مجلس إدارة الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية إلى أن النجاح الكبير الذي حققه ‏طرح تلك الكوبونات هو ما دفع الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية لطرحه للعام الثالث على التوالي تسهيلا على غير ‏القادرين في اختيار السلع التي تناسبهم.‏

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