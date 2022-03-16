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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: الدبلوماسية المصرية في عهد السيسي تميزت بالذكاء والحنكة السياسية

النائبة غادة عجمي
النائبة غادة عجمي

قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الخارجية المصرية مارست دور سياسي وسيادي ومحوري على مدار السنوات الماضية منذ تأسيسها قبل 100 عام، مشيرة إلى أن الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتميز بالذكاء والحنكة السياسية الناتجة عن الخبرة والوطنية للسفراء المصريين.

وأوضحت عجمي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه منذ وجودها كنائبة داخل لجنة العلاقات الخارجية منذ 2015، عاصرت العديد من الإنجازات الخارجية والدبلوماسية، التي جاءت نتيجة الدور القوي لوزير الخارجية سامح شكري والتمثيل السياسي المشرف لسفراء مصر.

وأضافت النائبة، أن السياسة الخارجية في عهد الرئيس السيسي تتميز برؤية مستقبلية متناغمة، ساهمت في الاهتمام بدول أفريقيا وآسيا وتحسين العلاقات الدولية بدول الخارج، فضلا عن التطرق لدول جديدة لم يكن لها أي تعاون مع مصر.

وتابعت عضو خارجية النواب، أن الزيارات الناجحة للرئيس السيسي قربت وجهات النظر وعززت مكانة مصر بين دول، والتي أصبحت تعيش أزهى عصورها الدبلوماسية.

 وأشادت النائبة بدور الخارجية المصرية مؤخرا لحل مشاكل المصريين العالقين في أوكرانيا وإعادتهم للوطن، كما عملت -الخارجية- في صمت خلال جائحة كورونا لتلبية احتياجات المصريين في الخارج.

مصر مجلس النواب وزير الخارجية سامح شكري الرئيس السيسي

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