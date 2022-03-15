قبيل رمضان.. الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق

واصلت وزارة الداخلية، حملاتها اليومية لضبط الأسواق، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة فقط من ضبط (98) قضية تموينية بمضبوطات أكثر من (2633) طن مواد غذائية وبناء و(11040) عبوة زيت.

كما تمكنت من ضبط أكثر من ( 165 ) طن سلع غذائية، فيما يخص مجال حجب السلع الإستراتيجية، وتم ضبط ما يزيد عن (26) طن دقيق مدعم فى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة.

وتم ضبط ما يزيد عن ( 2245 ) طنا فى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية، وتم ضبط ( 196 ) طن حديد تسليح فى مجال حجب مواد البناء.