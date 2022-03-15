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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبيل رمضان.. الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق

حملات الداخلية على
حملات الداخلية على الأسواق قبل رمضان

واصلت وزارة الداخلية، حملاتها اليومية لضبط الأسواق، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة فقط من ضبط (98) قضية تموينية بمضبوطات أكثر من (2633) طن مواد غذائية وبناء و(11040) عبوة زيت.

كما تمكنت من ضبط أكثر من ( 165 ) طن سلع غذائية، فيما يخص مجال حجب السلع الإستراتيجية، وتم ضبط ما يزيد عن (26) طن دقيق مدعم فى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة.

وتم ضبط ما يزيد عن ( 2245 ) طنا فى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية، وتم ضبط ( 196 ) طن حديد تسليح فى مجال حجب مواد البناء. 

وزارة الداخلية شهر رمضان قضية تموينية مواد غذائية سلع غذائية

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