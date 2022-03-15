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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملك البحرين يبحث مع بوتين الوضع في أوكرانيا والحل الدبلوماسي للخلاف

ملك البحرين وبوتين
ملك البحرين وبوتين

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا تحدثا فيه عن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وحسب “روسيا اليوم”، قال الكرملين في بيان اليوم الثلاثاء، إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أجرى اتصالا بالرئيس بوتين، وتحدثا فيه عن أسباب وأهداف العملية العسكرية في أوكرانيا، والإجراءات المتخذة لحماية السكان المدنيين، وكذلك عن العمل الذي يقوم به الجانب الروسي في المفاوضات مع الممثلين الأوكرانيين".

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وقال مستشار العاهل البحريني نبيل الحمر في تغريدة على موقع “تويتر”، إنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية التاريخية والمتنامية بين البلدين، مضيفا أن المباحثات الهاتفية تناولت أهمية الحل الدبلوماسي للخلافات بين الدول بالحوار والطرق السلمية.

وحسب وكالة أنباء البحرين، تناول الاتصال أيضًا أهمية الحل الدبلوماسي للخلافات بين الدول بالحوار والطرق السلمية وتجنب المزيد من التصعيد، وتركيز وتكاتف جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام الدائم والشامل بما يضمن مصالح كافة الأطراف وأمنهما القومي، وذلك في ضوء استعراض مستجدات الأوضاع وتطوراتها في أوكرانيا.

كما أكد أهمية مراعاة تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للمدنيين في أوكرانيا وقيام كافة الدول بواجبها بتمويل العمليات الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة وفق مبادئ التضامن الإنساني.

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين البحرين أوكرانيا العملية العسكرية في أوكرانيا

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