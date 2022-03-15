نائب: قرار السيسي بتسعير الخبر الحر تدخل حاسم في توقيته للسيطرة على الغلاء

أشاد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بتدخل الرئيس السيسي الحاسم لضبط سعر رغيف الخبز الحر، غير المدعوم، بعد الزيادات العشوائية فيه طوال الأيام الماضية. قائلا: إنه قرار حاسم من الرئيس السيسي، وتدخل في التوقيت المناسب تمامًا بإصدار توجيهاته للحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر للحد من ارتفاع سعره.

وقال أبو عايشة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه يؤيد بشدة توجيهات الرئيس السيسي اليوم للحكومة، بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، للحد من ارتفاع ثمنه المبالغ فيه، وقيام مباحث التموين، بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة. قائلا: إن هذا هو دور الدولة وتدخل قيادتها.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى ارتفاع الأسعار عالميا وخصوصا في مجال الحبوب والطاقة، وظهور موجة من التضخم العالمي المستورد. لكن مع هذا فينبغي الحفاظ على أسعار معقولة للغذاء والخبز والسلع الأساسية، حتى تكون في متناول المواطن العادي.

وأشار أبو عايشة، إلى العديد من القرارات التي أصدرتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار، ومنها قرار وقف تصدير الدقيق والعدس والمكرونة والعديد من السلع الأخرى لنحو ثلاثة شهور. وهو ما يدفع بكل انتاجها للسوق المحلي ويدفع لخفض سعرها، وينعكس على المواطن المصري بكل إيجابية.