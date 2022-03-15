الرقابة المالية :153مليار جنيه أصول شركات التأمين خلال 2021

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن صافي أصول شركات التأمين ارتفعت في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 152.9 مليار جنيه مقارنة بـ 128.5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 19%.

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021 أن قيمة إجمالي الأقساط التأمينية ارتفعت بنهاية 2021، حيث سجلت 48 مليار جنيه مقارنة بـ 40.1 مليار جنيه خلال العام السابق بنمو 18.5%.

وأشار تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية إلى قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2021 التى بلغت 23.4 مليار جنيه مقارنة بـ 18.8 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 24.5%.

ونوه تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية بارتفاع قيمة إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 88.3 مليار جنيه مقارنة بـ 77.4 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 14.1%.

وذكر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن عدد الصناديق التامين الخاصة المسجلة لدى الهيئة بلغ نحو 764 وبلغت القيمة الاستثمارية حوالي 102.3 مليار جنيه في نهاية عام 2021 بالمقارنة بنحو 85.6 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بمعدل نمو 19.5%.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 131.5 مليار جنيه مقارنة بـ 107.7 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بمعدل نمو 22.1%.