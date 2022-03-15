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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيرجيل فان دايك يفوز بجائزة لاعب شهر فبراير في ليفربول

فيرجيل فان دايك
فيرجيل فان دايك

فاز الهولندي فيرجيل فان دايك، بجائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول الإنجليزي، عن شهر فبراير الماضي.

وظفر فيرجيل فان دايك الجائزة بعدما نال أكبر عدد من الأصوات من خلال الموقع الرسمي للنادي، متفوقًا على الوافد الجديد، الكولومبي لويس دياز.

ولعب فان دايك مع ليفربول 7 مباريات في الشهر المنقضي، قادهم خلالها للخروج بشباك نظيفة في 5 من تلك المباريات، وتلقت شباك فريقه هدفين فقط، فيما أحرز هدفًا، كما سجل ركلة جزاء ليساهم في فوز ليفربول بكاس الرابطة الإنجليزي على حساب تشيلسي.

وكان البرازيلي فابينيو فاز بالجائزة عن شهر يناير، فيما فاز نجمنا المصري محمد صلاح بالجائزة عن شهر ديسمبر.

يُذكر أن محمد صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير بأصوات الجمهور.

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