حازم إمام ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو

انتظم حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، التي أقيمت بملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء ، استعدادا لمباراة بترو أتليتكو الانجولي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

كان حازم إمام حصل على راحة من التدريبات الجماعية بالأمس، بإذن من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيسفالدوا فيريرا ، نظرا لظروف خاصة به ، قبل أن ينتظم اللاعب في مران اليوم بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة بترو أتلتيكو المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق إلى أنجولا يوم الخميس المقبل، استعدادا لمباراة بترو أتلتيكو المقرر لها باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.